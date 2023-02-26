Козлов: у «Салавата» был позитив: когда надо было, прессинговали, когда надо — оборонялись

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1 Б) и отметил позитивные моменты в игре уфимцев.

«Зрелищный матч. Красивый, много атак, голевых моментов – что у нас, что у соперника. Вратари сыграли хорошо, много ярких сейвов. Эмоции, много болельщиков на трибунах, отличная атмосфера во дворце. Спасибо нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать.

Как хотели сыграть? То, что планировали, то удалось. Позитивный момент – проигрывая по ходу матча, мы не отклонились от плана. Когда надо было, прессинговали, когда надо – оборонялись, ребята много шайб на себя ловили. Молодцы, выполнили установку на игру. Сегодня было много позитива», — приводит слова Козлова сайт КХЛ.

Серия с участием «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина начнётся 1 марта.