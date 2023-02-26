Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв перешёл в «Вегас»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв перешёл в «Вегас Голден Найтс», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».
27-летний форвард в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провёл за «блюзменов» 59 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков. Всего в рамках своей заокеанской карьеры Барбашёв сыграл в НХЛ 410 игр, в которых набрал 178 (78+100) результативных баллов.
На драфте НХЛ 2014 года Иван был выбран во втором раунде под общим 33-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». С «блюзменами» Барбашёв становился обладателем Кубка Стэнли в 2019 году.
«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 76 очков. «Сент-Луис» с 57 очками находится на 11-м месте в таблице Запада.
Напомним, ранее стало известно, что нападающий «Монреаля» Евгений Дадонов перешёл в «Даллас» в обмен на Дениса Гурьянова.
- 26 февраля 2023
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