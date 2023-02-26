«Динамо» уверенно обыграло «Спартак» в последнем московском дерби сезона-2022/2023 в КХЛ

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Спартак». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.
На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Ефремов с передачи Никиты Новикова. На 16-й минуте периода преимущество хозяев удвоил Александр Скоренов с передачи Никиты Буруянова.
На 36-й секунде второго периода счёт 3:0 сделал Андрей Миронов с передач Якоба Лильи и Владислава Кодолы. За 12 секунд до конца второго периода счёт размочил Никита Чибриков.
В начале третьего периода сократил отставание до минимума Вадим Фаттахов. На 10-й минуте периода счёт 4:2 сделал Егор Зайцев с передач Дмитрия Рашевского и Владислава Кодолы.
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