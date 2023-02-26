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«Динамо» уверенно обыграло «Спартак» в последнем московском дерби сезона-2022/2023 в КХЛ

«Динамо» уверенно обыграло «Спартак» в последнем московском дерби сезона-2022/2023 в КХЛ
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Спартак». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Ефремов с передачи Никиты Новикова. На 16-й минуте периода преимущество хозяев удвоил Александр Скоренов с передачи Никиты Буруянова.

На 36-й секунде второго периода счёт 3:0 сделал Андрей Миронов с передач Якоба Лильи и Владислава Кодолы. За 12 секунд до конца второго периода счёт размочил Никита Чибриков.

В начале третьего периода сократил отставание до минимума Вадим Фаттахов. На 10-й минуте периода счёт 4:2 сделал Егор Зайцев с передач Дмитрия Рашевского и Владислава Кодолы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ефремов (Новиков) – 02:37 (5x5)   2:0 Скоренов (Буруянов) – 15:19 (5x4)   3:0 Миронов (Лилья, Кодола) – 20:36 (5x5)   3:1 Чибриков – 39:48 (5x5)   3:2 Фаттахов – 42:29 (5x5)   4:2 Зайцев (Рашевский, Кодола) – 49:16 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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