Радулов показал «птичку» перед скамейкой «Авангарда» после победного гола

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов после реализованного буллита в овертайме в матче с «Авангардом» показал «птичку» перед скамейкой «ястребов».

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В завершившимся сегодня регулярном сезоне КХЛ за 62 сыгранные встречи 36-летний форвард забросил 25 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 57 очков. В списке лучших бомбардиров Радулов занял третье место, уступив Владимиру Ткачёву (59) из «Авангарда» и Дмитрию Яшкину (62) из СКА. Напомним, ранее источники утверждали, что зарплата Радулова вырастет в два раза, если он попадёт в топ-3 бомбардиров КХЛ.

Сегодня в Казани завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.