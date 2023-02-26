Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Радулов показал «птичку» перед скамейкой «Авангарда» после победного гола

Радулов показал «птичку» перед скамейкой «Авангарда» после победного гола
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов после реализованного буллита в овертайме в матче с «Авангардом» показал «птичку» перед скамейкой «ястребов».

ВИДЕО

В завершившимся сегодня регулярном сезоне КХЛ за 62 сыгранные встречи 36-летний форвард забросил 25 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 57 очков. В списке лучших бомбардиров Радулов занял третье место, уступив Владимиру Ткачёву (59) из «Авангарда» и Дмитрию Яшкину (62) из СКА. Напомним, ранее источники утверждали, что зарплата Радулова вырастет в два раза, если он попадёт в топ-3 бомбардиров КХЛ.

Сегодня в Казани завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

Новость по теме
Реализованный буллит Радулова в овертайме принёс «Ак Барсу» победу над «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023