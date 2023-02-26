Яшкин стал лучшим снайпером и бомбардиром в регулярке КХЛ, Никишин — лучший ассистент

Сегодня завершился регулярный сезон Фонбет Чемпионата КХЛ. Лига подвела статистические итоги сезона-2022/2023.
Лучшим бомбардиром стал Дмитрий Яшкин (СКА) с 62 очками. На втором месте — Владимир Ткачёв (59) из «Авангарда», на третьем - Александр Радулов («Ак Барс») с 57 результативными баллами.
Лучшим снайпером стал также Яшкин (СКА) с 40 шайбами, вторым стал Брукс Мэйсек («Автомобилист») с 36 голами, третий — Рид Буше («Авангард»), у него 31 шайба.
Лучший бомбардиром-защитником и ассистентом стал Александр Никишин из СКА – 55 очков, включая 44 голевые передачи.
Самым полезным игроком стал Андрей Педан из СКА с показателем полезности «+32».
Самой результативной тройкой стало звено омичей Рид Буше – Корбан Найт – Владимир Ткачёв. На троих у них 42 гола.
- 26 февраля 2023
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