Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Яшкин стал лучшим снайпером и бомбардиром в регулярке КХЛ, Никишин — лучший ассистент

Сегодня завершился регулярный сезон Фонбет Чемпионата КХЛ. Лига подвела статистические итоги сезона-2022/2023.

Лучшим бомбардиром стал Дмитрий Яшкин (СКА) с 62 очками. На втором месте — Владимир Ткачёв (59) из «Авангарда», на третьем - Александр Радулов («Ак Барс») с 57 результативными баллами.

Лучшим снайпером стал также Яшкин (СКА) с 40 шайбами, вторым стал Брукс Мэйсек («Автомобилист») с 36 голами, третий — Рид Буше («Авангард»), у него 31 шайба.

Лучший бомбардиром-защитником и ассистентом стал Александр Никишин из СКА – 55 очков, включая 44 голевые передачи.

Самым полезным игроком стал Андрей Педан из СКА с показателем полезности «+32».

Самой результативной тройкой стало звено омичей Рид Буше – Корбан Найт – Владимир Ткачёв. На троих у них 42 гола.

Новость по теме Стали известны все пары Кубка Гагарина — 2023