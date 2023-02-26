Алексей Заварухин ответил на вопрос о своей судьбе в «Спартаке» после невыхода в плей-офф

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин после поражения от московского «Динамо» (2:4) ответил на вопрос о своём будущем в стане красно-белых и рассказал о дальнейших планах игроков клуба.

«Моя судьба в «Спартаке»? Пока мне никто ничего не говорил, и информации пока нет. Мы дальше продолжаем работать. У ребят действующие контракты.

Чем сейчас будем занимать игроков, у которых действуют контракты? У нас большая часть ребят уходит в «Химик», а оставшиеся хоккеисты будут поддерживать форму. Они сами понимают, что большой отпуск в таком возрасте уже не нужен. Всё равно будет подготовлена тренировочная программа, по которой будем заниматься», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.