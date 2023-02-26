«Были очень сложные моменты». Билялетдинов подвёл итог регулярки КХЛ для «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ) подвёл итог регулярного сезона для казанцев.

«Боевая игра получилась, обе команды настроились на этот матч. Соперник создал немало острых моментов, обнажил некоторые наши проблемы, которые мы должны решить. Полезная, хорошая игра. Итог регулярки? Считаю, что раз мы закончили на таком уровне её, то ребята молодцы, выдержали напряжение, хотя были очень сложные моменты.

Не было ли желания приберечь лидеров сегодня? Нет, для нас, наоборот, этот матч был очень полезен, в хорошем темпе прошёл, в боевом духе. Соперник сыграл достаточно агрессивно, это хорошо для нас. Не думаю, что нам следовало сделать по-другому», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.