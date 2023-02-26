Капитан «Спартака» Хохлачёв: сезон провалили, не знаю, что нам скажет руководство

Нападающий и капитан «Спартака» Александр Хохлачёв после поражения от московского «Динамо» (2:4) подвёл итог завершившегося сезона для красно-белых.

«Сезон провалили, не попали в плей-офф. Будем разбираться в причинах произошедшего. Пока не знаю, что нам скажет руководство. Тяжело сейчас определить, что именно не получилось. По ходу было много мыслей по этому поводу: и тренеров меняли, и ещё какие-то моменты происходили. Где-то игра получалась, играли хорошо, выдавали классные серии, выигрывали, но потеряли этот ход. Начали проигрывать, ушла удача, подсели физически, и игра не получалась. Накладывались обидные поражения, когда мы могли обыгрывать соперника, но пропускали обидные голы. Это всё наслоилось. Да, мы провалили сезон, но на этом жизнь не останавливается, будем работать дальше.

Что касается моего выступления, то сложно оценивать, ведь хоккей — командная игра. В чём-то преуспел, в чём-то — нет. Каждый, кто хочет прогрессировать, не может быть доволен своей игрой на 100%. Для меня этот чемпионат был тяжёлым. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас всегда. У нас в команде не было равнодушных, бились все, но так получилось», — приводит слова Хохлачёва «РИА Новости».

29-летний нападающий в текущем сезоне сыграл 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 55 очков.