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Кузнецов не глядя отдал пас форварду «Баффало». «Вашингтон» пропустил

Кузнецов не глядя отдал пас форварду «Баффало». «Вашингтон» пропустил
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В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода счёт 2:2.

На 17-й минуте первого периода российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов не глядя отдал пас на форварда хозяев Тейджа Томпсона, который поразил ближнюю девятку ворот голкипера «Вашингтона» Чарли Линдгрена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету Кузнецова 11 забитых голов и 38 результативных передач за 60 сыгранных матчей. В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 2 марта (6:00 мск). «Баффало Сэйбрз» примет дома «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 1 марта (3:30 мск).

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