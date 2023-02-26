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Бывший игрок сборной России рассказал, кого из звёзд напоминал молодой Овечкин

Бывший игрок сборной России рассказал, кого из звёзд напоминал молодой Овечкин
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Двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в составе сборной России Иван Непряев рассказал, кого из звёзд напоминал молодой Александр Овечкин.

«Овечкин в то время был в плане эмоций похож на Радулова, такой сгусток энергии на льду, у которого присутствует очень высокое голевое чутьё и мастерство. Это была страсть к игре, которая заряжала и партнёров, давала дополнительную энергию», — сказал Непряев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Иван Непряев в России играл за «Локомотив», московское «Динамо», «Атлант», СКА, ЦСКА и омский «Авангард».

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Непряевым читайте на «Чемпионате» завтра, 27 февраля.

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