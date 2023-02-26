Заслуженный тренер России Канарейкин назвал фаворитов Кубка Гагарина — 2023

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин подвёл итоги регулярного сезона КХЛ и назвал фаворитов Кубка Гагарина — 2023.

«Спартак» однозначно не выполнил задачу на сезон, начиная от руководства, заканчивая тренерскими штабами. В течение сезона чередовались тренеры, я не успевал смотреть за их лицами и изучать их имена. Полностью непонятная политика в этом сезоне. Их невыход в плей-офф стал главной сенсацией на Западе.

Что касается Востока, то челябинский «Трактор» также провёл провальный сезон. Всем понятно, что по исполнителям и по бюджету они должны были быть в восьмёрке, а там уже плей-офф показал бы, чего стоит команда в этом сезоне. Эти две команды – под большим минусом.

Из положительного – отмечу работу Ларионова с «Торпедо». У него приятный хоккей, у команды есть определённый стиль игры. «Торпедо» играет в атаку, короткий быстрый пас, есть интересные ходы в зоне атаки. Мне интересно, насколько устойчивой команда будет в плей-офф. Я её не отнесу к числу фаворитов, но интересно, как она проявит себя в плей-офф. Там важен итог каждой игры.

Фавориты плей-офф? На Западе – оба армейских коллектива: СКА и ЦСКА. «Локомотив» может вмешаться в эту борьбу. А что касается Востока, там все команды из первой четвёрки будут фаворитами. «Ак Барс», «Металлург» (Магнитогорск), с натяжкой можно ещё назвать «Салават Юлаев», – сказал Канарейкин Metaratings.ru.

Сегодня стали известны все пары Кубка Гагарина — 2023 и расписание всех матчей плей-офф.

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