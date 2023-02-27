Непряев: Ржига — не супертактик, но он создавал такую атмосферу, что все были довольны

Двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в составе сборной России Иван Непряев рассказал о работе с Милошом Ржигой.
«Ржига был одним из самых сильных тренеров-психологов в моей карьере, он крайне тонко чувствовал каждого игрока. Его визуальная эмоциональность была всегда направлена в сторону соперника или судей, но никогда на своих хоккеистов. Я больше себя съедал за ошибки, а он не говорил ни слова. Максимум — он мог просто посмотреть, мы встречались взглядами, он кивал, и я всё понимал.
Не могу сказать, что он был супертактиком, но мог создать атмосферу в команде, у нас были и Марек, и Мозякин. Тот же Марек тоже был непростой человек, в каких-то моментах тоже мог хотеть особого отношения к себе. Ржига здесь настраивал атмосферу самолично, и все были довольны: и звёзды, и все остальные. Кто-то какие-то игры не играл, но он мог это объяснить и донести. Важно, чтобы все были довольны в команде и не было обид. Он один из сильнейших тренеров-иностранцев в КХЛ в этом плане», — сказал Непряев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Непряевым читайте на «Чемпионате»:
- 27 февраля 2023
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