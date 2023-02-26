Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 7:4 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дилан Козенс с передач Кейси Миттельштадта и Ильи Любушкина. На 15-й минуте восстановил равенство в счёте Дилан Строум с передач Ника Дженсена и Ти Джея Оши. На 17-й минуте периода вновь вывел хозяев вперёд Тейдж Томпсон. Спустя 15 секунд счёт 2:2 сделал Ти Джей Оши с передач Дилана Строума и Ника Дженсена.

Во втором периоде шайбы Джеффа Скиннера, Земгуса Гиргенсонса, Винни Хинострозы и Дилана Козенса сделали счёт 6:2 в пользу «Баффало». В конце периода Александр Овечкин и Сонни Милано сократили отставание в счёте до двух шайб.

На 12-й минуте третьего периода седьмую шайбу хозяев забросил Дилан Козенс, оформив хет-трик.

Евгений Кузнецов отметился в матче результативной передачей на гол Овечкина. Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин записал на свой счёт голевую передачу на первый гол Козенса.