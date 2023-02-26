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Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»
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В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 7:4 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дилан Козенс с передач Кейси Миттельштадта и Ильи Любушкина. На 15-й минуте восстановил равенство в счёте Дилан Строум с передач Ника Дженсена и Ти Джея Оши. На 17-й минуте периода вновь вывел хозяев вперёд Тейдж Томпсон. Спустя 15 секунд счёт 2:2 сделал Ти Джей Оши с передач Дилана Строума и Ника Дженсена.

Во втором периоде шайбы Джеффа Скиннера, Земгуса Гиргенсонса, Винни Хинострозы и Дилана Козенса сделали счёт 6:2 в пользу «Баффало». В конце периода Александр Овечкин и Сонни Милано сократили отставание в счёте до двух шайб.

На 12-й минуте третьего периода седьмую шайбу хозяев забросил Дилан Козенс, оформив хет-трик.

Евгений Кузнецов отметился в матче результативной передачей на гол Овечкина. Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин записал на свой счёт голевую передачу на первый гол Козенса.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Козенс (Миттельштадт, Любушкин) – 10:40 (5x5)   1:1 Строум (Дженсен, Оши) – 14:45 (5x5)   2:1 Томпсон – 16:35 (5x5)   2:2 Оши (Строум, Дженсен) – 16:50 (5x5)   3:2 Скиннер (Самуэльссон, Куинн) – 25:49 (5x5)   4:2 Гиргенсонс (Окпосо, Джост) – 28:36 (5x5)   5:2 Хиностроза (Пауэр, Козенс) – 30:07 (5x5)   6:2 Козенс (Куинн) – 32:49 (5x5)   6:3 Овечкин (Густафссон, Кузнецов) – 35:49 (5x5)   6:4 Милано – 38:40 (5x4)   7:4 Козенс (Хиностроза, Миттельштадт) – 51:52 (5x5)
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