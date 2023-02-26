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Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки в НХЛ до 81 шайбы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Баффало Сэйбрз». Этот гол стал для 37-летнего нападающего 33-м в текущем регулярном сезоне.

Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ до 81 шайбы. У Александра теперь за счету 813 голов. У легендарного канадского форварда — 894.

В текущем сезоне Овечкин набрал 57 (33+24) очков в 57 матчах. В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 2 марта (6:00 мск). «Баффало Сэйбрз» примет дома «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 1 марта (3:30 мск).

Напомним, в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 7:4 одержали хозяева.

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