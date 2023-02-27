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Капризов за шесть минут оформил дубль в матче с «Коламбусом»

Капризов за шесть минут оформил дубль в матче с «Коламбусом»
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости в матче идёт третий период. Российский нападающий Кирилл Капризов в течение шести минут сумел оформить дубль, благодаря чему позволил хозяевам сравнять счёт в матче — 2:2.

Первую шайбу в матче забросил Мэтью Оливье на 17-й минуте встречи. В начале второго периода Лиам Фуди удвоил преимущество.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Оливье (Робинсон) – 16:20 (5x5)   0:2 Фуди (Гудбрансон, Бемстрём) – 23:04 (5x5)   1:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 41:15 (5x5)   2:2 Капризов – 46:00 (5x4)   3:2 Капризов (Эддисон, Цуккарелло) – 64:40 (3x3)
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