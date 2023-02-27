Капризов за шесть минут оформил дубль в матче с «Коламбусом»
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости в матче идёт третий период. Российский нападающий Кирилл Капризов в течение шести минут сумел оформить дубль, благодаря чему позволил хозяевам сравнять счёт в матче — 2:2.
Первую шайбу в матче забросил Мэтью Оливье на 17-й минуте встречи. В начале второго периода Лиам Фуди удвоил преимущество.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Оливье (Робинсон) – 16:20 (5x5) 0:2 Фуди (Гудбрансон, Бемстрём) – 23:04 (5x5) 1:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 41:15 (5x5) 2:2 Капризов – 46:00 (5x4) 3:2 Капризов (Эддисон, Цуккарелло) – 64:40 (3x3)
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
00:44
-
00:14
- 26 февраля 2023
-
23:51
-
23:44
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:49
-
22:43
-
22:38
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
21:56
-
21:46
-
21:35
-
21:20
-
21:03
-
21:01
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:42
-
20:41
-
20:39
-
20:37
-
20:26
-
20:16
-
20:09
-
19:53
Партнерский контент