Капризов за шесть минут оформил дубль в матче с «Коламбусом»

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости в матче идёт третий период. Российский нападающий Кирилл Капризов в течение шести минут сумел оформить дубль, благодаря чему позволил хозяевам сравнять счёт в матче — 2:2.

Первую шайбу в матче забросил Мэтью Оливье на 17-й минуте встречи. В начале второго периода Лиам Фуди удвоил преимущество.