«Миннесота» — о хет-трике Капризова: абсолютная легенда

«Миннесота Уайлд» отреагировала на хет-трик российского нападающего Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

«Хет-трик. В овертайме. Абсолютная легенда», — написано в «твиттере» «Миннесоты».

Отметим, Капризов забросил две шайбы в основное время и забил победный гол в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 60 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 34 результативные передачи при коэффициенте полезности «+2».

Всего за карьеру в НХЛ россиянин принял участие в 196 матчах, в которых забил 111 голов и сделал 119 результативных передач при коэффициенте полезности «+39».

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