«Миннесота» — о хет-трике Капризова: абсолютная легенда
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«Миннесота Уайлд» отреагировала на хет-трик российского нападающего Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).
«Хет-трик. В овертайме. Абсолютная легенда», — написано в «твиттере» «Миннесоты».
Отметим, Капризов забросил две шайбы в основное время и забил победный гол в овертайме.
В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 60 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 34 результативные передачи при коэффициенте полезности «+2».
Всего за карьеру в НХЛ россиянин принял участие в 196 матчах, в которых забил 111 голов и сделал 119 результативных передач при коэффициенте полезности «+39».
От Кузедеево до звезды НХЛ. Удивительный путь Капризова к успеху
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