Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов в овертайме
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил свой шестой гол в овертайме, сообщает журналист Майл Руссо в своём «твиттере». Напомним, россиянин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2), забросив победную шайбу в овертайме.
Таким образом, Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов в овертайме и сравнялся с Мэттом Дамбой (6 голов).
В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 60 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 34 результативные передачи при коэффициенте полезности «+4».
Всего за карьеру в НХЛ россиянин принял участие в 196 матчах, в которых забил 111 голов и сделал 119 результативных передач при коэффициенте полезности «+39».
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