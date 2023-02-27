Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов в овертайме

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил свой шестой гол в овертайме, сообщает журналист Майл Руссо в своём «твиттере». Напомним, россиянин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2), забросив победную шайбу в овертайме.

Таким образом, Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов в овертайме и сравнялся с Мэттом Дамбой (6 голов).

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 60 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 34 результативные передачи при коэффициенте полезности «+4».

Всего за карьеру в НХЛ россиянин принял участие в 196 матчах, в которых забил 111 голов и сделал 119 результативных передач при коэффициенте полезности «+39».