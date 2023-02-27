Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 5:2.

Счёт в матче открыл канадский форвард Алекси Лафреньер с передач Каапо Какко и Филипа Хитила. Преимущество «Рейнджерс» закрепил Винсент Трочек, оформивший дубль в матче за минуту.

Нападающий Виктор Арвидссон и защитник Мэтт Рой сократили отставание гостей до одной шайбы, однако на 43-й минуте встречи Артемий Панарин восстановил преимущество своей команды в две шайбы с передачи Трочека.

Итоговый счёт в матче установил гол Мики Зибанеджада с передач Артемия Панарина и Адама Фокса — 5:2 в пользу хозяев.