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Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес»

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 5:2.

Счёт в матче открыл канадский форвард Алекси Лафреньер с передач Каапо Какко и Филипа Хитила. Преимущество «Рейнджерс» закрепил Винсент Трочек, оформивший дубль в матче за минуту.

Нападающий Виктор Арвидссон и защитник Мэтт Рой сократили отставание гостей до одной шайбы, однако на 43-й минуте встречи Артемий Панарин восстановил преимущество своей команды в две шайбы с передачи Трочека.

Итоговый счёт в матче установил гол Мики Зибанеджада с передач Артемия Панарина и Адама Фокса — 5:2 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2023, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Лафреньер (Какко, Хитил) – 14:00 (5x5)   2:0 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 22:02 (5x5)   3:0 Трочек (Фокс) – 23:37 (5x5)   3:1 Арвидссон (Калиев, Дано) – 38:12 (5x4)   3:2 Рой (Дано) – 41:27 (5x5)   4:2 Панарин (Трочек) – 42:11 (5x5)   5:2 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 45:26 (5x4)
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