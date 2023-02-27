Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Болельщики засыпали лёд кепками после хет-трика Капризова. Видео

Болельщики засыпали лёд кепками после хет-трика Капризова. Видео
Комментарии

В Сент-Поле (США) прохожил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой хозяев после овертайма со счётом 3:2. По ходу матча все три заброшенные шайбы хозяев в свой актив записал российский форвард Кирилл Капризов.

После третьей шайбы Капризова, заброшенной в овертайме, болельщики засыпали лёд кепками, празднуя победу «Миннесоты».

ВИДЕО

Свой следующий матч «Миннесота» проведёт в среду, 1 марта, и встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», начало встречи – в 4:00 мск. В текущем сезоне на счету Кирилла Капризова 37 заброшенных шайб и 34 ассиста в 60 матчах регулярного чемпионата. После окончания встречи Капризов был признан первой её звездой.

Что творит Капризов? Фантастика! Вколотил натуральный хет-трик в овертайме Что творит Капризов? Фантастика! Вколотил натуральный хет-трик в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023