Болельщики засыпали лёд кепками после хет-трика Капризова. Видео

В Сент-Поле (США) прохожил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой хозяев после овертайма со счётом 3:2. По ходу матча все три заброшенные шайбы хозяев в свой актив записал российский форвард Кирилл Капризов.

После третьей шайбы Капризова, заброшенной в овертайме, болельщики засыпали лёд кепками, празднуя победу «Миннесоты».

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Свой следующий матч «Миннесота» проведёт в среду, 1 марта, и встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», начало встречи – в 4:00 мск. В текущем сезоне на счету Кирилла Капризова 37 заброшенных шайб и 34 ассиста в 60 матчах регулярного чемпионата. После окончания встречи Капризов был признан первой её звездой.