Три российских хоккеиста стали участниками крупного обмена между «Сан-Хосе» и «Нью-Джерси»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» и «Нью-Джерси» произвели обмен игроками.
В «Дэвилз» перешёл форвард Тимо Майер, при этом «Шаркс» удержат половину его зарплаты (кэпхит – $ 6 млн) в своей платёжке. По окончании текущего сезона швейцарец может стать ограниченно свободным агентом.
Также в рамках сделки «Нью-Джерси» получил 22-летнего российского нападающего Тимура Ибрагимова, защитников Скотта Харрингтона и Сантери Хатакку, вратаря Закари Эмонда и выбор в пятом раунде драфта-2024.
«Сан-Хосе», в свою очередь, пополнился российскими защитниками Шакиром Мухамадуллиным из «Салавата Юлаева» и Никитой Охотюком, форвардами Фабианом Зеттерлундом и Андреасом Юнссоном, а также получил условный выбор в первом раунде драфта-2023 и пики во втором и седьмом раундах драфта-2024.
На счету Тимо Майера 31 заброшенная шайба и 21 результативный пас в 57 матчах нынешнего сезона.
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