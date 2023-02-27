Капризов — о хет-трике в матче с «Коламбусом»: не могу назвать эту игру выдающейся
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов после победного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ) прокомментировал свой хет-трик в игре.
«Я бы не сказал, что эта игра — одна из лучших в моей карьере. Не могу назвать её выдающейся. Очевидно, матч получился хорошим и весёлым. Но эта игра не занимает какое-то конкретное место для меня», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо в своём «твиттере».
Напомним, Капризов оформил хет-трик в этой встрече, забив победный гол в овертайме. В третьем периоде россиянин реализовал большинство и довёл число голов в большинстве в нынешнем сезоне до 16. Это является новым рекордом «Миннесоты».
В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 60 матчах, в которых набрал 71 (37+34) очко.
Новость по темеХет-трик Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
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