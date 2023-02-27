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«Локомотив» — «Витязь»: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?

«Локомотив» — «Витязь»: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?
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1 марта стартует серия плей-офф Западной конференции КХЛ между «Локомотивом» и «Витязем». Первый матч серии пройдёт в Ярославле.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?

«Локомотив» по итогам регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги занял третье место в турнирной таблице Западной конференции с 92 очками в активе. «Витязь» закончил регулярку на шестом месте в таблице Запада, набрав 76 результативных баллов.

В сезонных матчах ярославский клуб трижды обыграл «Витязь» при одном поражении. Разница шайб 9:6 в пользу «Локомотива». Первый матч в текущей серии начнётся 1 марта в 19:30 на «Арене-2000» в Ярославле.

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