Финальный рейтинг тренеров КХЛ: Разин выше Ларионова, Ротенберг уступил только легенде
Поделиться
Редакция «Чемпионата» составила финальный рейтинг тренеров КХЛ по итогам регулярного чемпионата сезона-2022/2023. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
|1 (1)
|Зинэтула Билялетдинов
|«Ак Барс»
|2 (4)
|Роман Ротенберг
|СКА
|3 (3)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|4 (5)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|5 (8)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|6 (6)
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|7 (2)
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|8 (7)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|9 (12)
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|10 (10)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|11 (9)
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|12 (13)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|13 (11)
|Вячеслав Буцаев
|«Витязь»
|14 (15)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|15 (14)
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|16 (18)
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|17 (17)
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|18 (16)
|Вадим Епанчинцев
|«Амур»
|19 (22)
|Дмитрий Кокорев
|ХК «Сочи»
|20 (19)
|Андрей Скабелка
|«Барыс»
|21 (20)
|Алексей Заварухин
|«Спартак»
|22 (21)
|Грег Айрленд
|«Куньлунь»
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
13:00
-
12:54
-
12:43
-
12:40
-
12:35
-
12:22
-
12:17
-
12:11
-
12:04
-
12:00
-
11:55
-
11:47
-
11:31
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
10:45
-
10:40
-
10:32
-
10:24
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:23
-
09:15
-
09:05
-
08:44
-
08:34
-
08:24
-
08:19
-
08:15
-
08:11
-
07:06
Партнерский контент