Финальный рейтинг тренеров КХЛ: Разин выше Ларионова, Ротенберг уступил только легенде

Редакция «Чемпионата» составила финальный рейтинг тренеров КХЛ по итогам регулярного чемпионата сезона-2022/2023. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

1 (1) Зинэтула Билялетдинов «Ак Барс» 2 (4) Роман Ротенберг СКА 3 (3) Игорь Никитин «Локомотив» 4 (5) Сергей Фёдоров ЦСКА 5 (8) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 6 (6) Андрей Разин «Северсталь» 7 (2) Игорь Ларионов «Торпедо» 8 (7) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 9 (12) Михаил Кравец «Авангард» 10 (10) Алексей Кудашов «Динамо» М 11 (9) Андрей Мартемьянов «Сибирь» 12 (13) Леонид Тамбиев «Адмирал» 13 (11) Вячеслав Буцаев «Витязь» 14 (15) Николай Заварухин «Автомобилист» 15 (14) Илья Воробьёв «Металлург» 16 (18) Крэйг Вудкрофт «Динамо» Мн 17 (17) Анвар Гатиятулин «Трактор» 18 (16) Вадим Епанчинцев «Амур» 19 (22) Дмитрий Кокорев ХК «Сочи» 20 (19) Андрей Скабелка «Барыс» 21 (20) Алексей Заварухин «Спартак» 22 (21) Грег Айрленд «Куньлунь»