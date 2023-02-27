Бобровский ответил на вопрос, в чём сложность щелчка Овечкина из левого круга

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, в чём сложность щелчка капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из левого круга вбрасывания.
«В чём сложность его щелчка из левого круга, только лишь в силе броска? У него хороший и сильный бросок, шайба летит на неудобной для вратаря высоте при перемещении. Помимо броска Овечкина, у «Вашингтона» есть три-четыре варианта, как можно завершить большинство. Поэтому бригада меньшинства соперников не всегда справляется с их розыгрышем. Бывает, что упускает Сашу. Поэтому все удивляются, что он забивает с одной точки, но в стрессовой ситуации, пока перекрывают других игроков, открывается он. Вообще, у «Кэпс» хороший розыгрыш большинства. Помимо заслуг Александра, нужно отметить работу всей их бригады: партнёры отдают ему хорошие передачи», — цитирует Бобровского «Известия».
В текущем сезоне Бобровский сыграл за «пантер» 38 матчей, в которых одержал 17 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,12.
Куда вкладывают деньги Овечкин и другие хоккеисты:
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