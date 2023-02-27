Экс-тренер «Ак Барса»: у Казани минимум анархии — дисциплина во всём

Бывший тренер ЦСКА, «Локомотива» и «Ак Барсе» Игорь Горбенко прокомментировал предстоящий розыгрыш Кубка Гагарина.

«Очень ровный чемпионат, везде борьба. На Западе более открытый, агрессивный хоккей. Восток, наоборот, более закрытый. Вспомним, что у «Металлурга» начались проблемы – они чуть перестроились. Зинэтула Билялетдинов взял «Ак Барс»: дисциплинированно играют, и цифры сразу поползли вверх. Говорят, что они играют в скучный хоккей. Да не скучный он, где-то, возможно, даже правильный. Потому что играют на результат. Билялетдинову нужен был результат – он его добился. Они выиграли Восточную конференцию – и «Ак Барс» находится там, где должен быть.

Кто станет обладателем Кубка Гагарина? «Ак Барс». У Билялетдинова есть своя система игры – он в неё верит и играет по ней. Она приносит ему результат – это важно. Я считаю, что она никакая не старая, а дисциплинированная. Очень мало авантюры, но это тренерская идея и решение. Нужно донести до игроков свои требования и сделать так, чтобы они выполнялись, а это очень сложно. «Ак Барс» прибавил во всём, особенно – в коэффициенте пропущенных шайб. Они очень мало пропускают. В этом успех команды.

В чём преимущество «Ак Барса»? Во-первых, тренер, который уже выигрывал кубок. Во-вторых, хоккеисты, которые шли за кубками. В-третьих, системность Билялетдинова в этом сезоне сработает с исполнителями, которые у него сейчас имеются. Оборона у «Ак Барса» отличная. Минимум анархии – дисциплина во всём. Удалений меньше, контратак меньше – это ключевые факторы в плей-офф», — приводит слова Горбенко Metaratings.ru.

В первом раунде «Ак Барс» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11, 13 марта.