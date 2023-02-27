«Шутили, что должны обеспечить ему топ-3». Игроки «Ак Барса» — о бонусе Радулову

Игроки «Ак Барса» после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ) прокомментировали попадание Александра Радулова в топ-3 бомбардиров завершившейся регулярки.
«Мы в раздевалке шутили, что должны обеспечить ему топ-3. А если серьёзно, Саня – молодец, мы все рады за него», — приводит слова казанцев «БИЗНЕС Online».
В регулярном сезоне КХЛ за 62 сыгранные встречи 36-летний форвард забросил 25 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 57 очков. В списке лучших бомбардиров Радулов занял третье место. Ранее источники утверждали, что Александр должен был сохранить за собой место в топ-3, чтобы получить бонус в размере 90 млн рублей.
В первом раунде «Ак Барс» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11, 13 марта.
- 27 февраля 2023
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