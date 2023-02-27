«Ак Барс» представил специальный логотип, приуроченный к Кубку Гагарина — 2023
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«Ак Барс» на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым представил специальный логотип, приуроченный к Кубку Гагарина — 2023, сообщает «ТИ-Спорт». Встреча проходит на базе хоккейного клуба в Казани.
Также в ближайшее время пресс-служба «барсов» презентует специальный ролик, приуроченный к старту плей-офф Кубка Гагарина.
Фото: Артур Халилуллов / «Татар-информ»
Казанский клуб в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги занял первое место в таблице Восточной конференции, набрав 91 очко, и он стартует в первом раунде Кубка Гагарина 1 марта. В 1/4 финала Восточной конференции «Ак Барс» сыграет в татарстанском дерби с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11, 13 марта.
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