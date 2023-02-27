Горбенко: в первом раунде у «Торпедо» должна быть молотиловка — игра кость в кость

Бывший тренер ЦСКА, «Локомотива» и «Ак Барса» Игорь Горбенко порассуждал об игре нижегородского «Торпедо» в плей-офф КХЛ.
«Игровой темп «Торпедо», бешеная интенсивность и отсутствие игры по счёту не скажутся на успехе в плей-офф? По этой причине я и говорю, что будет интересно посмотреть на них. В первом раунде должна быть молотиловка – игра кость в кость. Интересно, как нижегородцы справятся с этим. Хоккей «Торпедо» хороший. Катающаяся команда, играют через короткий пас, предлагают себя под продолжение и везде идут на шайбу. Под этот хоккей и игроки подобраны. Как справится линия обороны с этим давлением, потому что ребята не все опытные? Когда много молодых и играешь на кураже, то можно ошибиться и голову за это не сшибут. Но в плей-офф другое дело. Физически, я думаю, они будут готовы, как и все остальные команды. Здесь проблем не должно возникнуть.
Ларионов может какие-то моменты недооценить или переоценить? Этих вещей он точно не допустит. Он сам через такое прошёл, и ребятам донесёт, как нужно играть в плей-офф. У него колоссальный опыт. Здорово, что он привнёс в лигу такую игру и так работает.
С тренерской точки зрения ожидаю от Ларионова сюрпризов? От своего хоккея он точно не откажется. Какая игра была на протяжении сезона, такая продолжится в плей-офф. Его команда играет в то, во что он верит. Правда, могут возникнуть моменты, когда будешь вынужден «сохраниться»», — приводит слова Горбенко Metaratings.ru.
Нижегородский клуб стартует в плей-офф-2023 серией с московским «Динамо». Первый матч состоится 2 марта.
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