Экс главный тренер «Авангарда» назвал сильные стороны «Салавата Юлаева» перед плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский назвал сильные стороны «Салавата Юлаева» перед плей-офф КХЛ.

«Действительно ли «Ак Барс» – главный фаворит на Востоке? У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Все предварительно решили, что «Ак Барс» обладает качественным составом – как тренерами, так и игроками. Остаётся одно – объединить усилия.

Кто из команд со второго по шестое места на Востоке сильнее? Уфа и «Магнитка» – команды примерно одного, достаточно высокого уровня мастерства. Может быть, у Козлова чуть поменьше опыта, чем у Воробьёва. Хотя они вместе работали и знают тонкости друг друга – отношение к игрокам, как строить игру, как проводить собрания. Тогда вопрос в том, у кого лучше исполнители. Если брать все линии, то небольшое преимущество, наверное, на стороне Магнитогорска. Но есть вопрос с функциональным состоянием. В последних играх было видно, что «Салават Юлаев» во втором-третьем периодах прибавляет и может забить гол. Тот, кто допустит грубую ошибку, тот и не будет иметь преимущества. Эти моменты будут определяющими, плюс детали: как повлияет незакрытый травматизм, как будут использовать лидеров», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.