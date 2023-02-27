Кожевников — о плей-офф: интригующих пар нет. Если бы Челябинск вошёл, то была бы интрига

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал об интриге в Кубке Гагарина — 2023.

«Какая самая интригующая пара в первом раунде? Интригующих нет, по большому счёту всё понятно – особенно на Западе. На Востоке побьются люди. Но всё равно у кого больше скамейка (а это богатые клубы), тот будет иметь приоритет. Поначалу интриги не будет. Если бы Челябинск вошёл, то тогда интрига бы была. Но Челябинск не попал, поэтому здесь всё будет ясно. Четыре игры выиграют те команды, у которых хорошая длинная скамейка. Во вторых-третьих играх будет принципиаловка», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта матчами СКА — «Динамо» Минск, «Локомотив» — «Витязь», «Ак Барс» — «Нефтехимик» и «Салават Юлаев» — «Адмирал».