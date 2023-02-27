Олимпийский чемпион и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский назвал причину рекордной плотности в турнирной таблице КХЛ.
«Количество игр увеличилось, и марафонная дистанция чемпионата увеличилась, поэтому тяжело выдержать весь чемпионат. Каждая команда где-то проседала, где-то набирала очки – от этого интерес к хоккею. Много молодых ребят появилось, которые помогали командам, раскрывались и здорово играли. Структура чемпионата, я считаю, удачная, и от этого чемпионат до последнего держал нас в ожидании того, кто будет играть в плей-офф», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Плей-офф КХЛ стартует 1 марта матчами СКА — «Динамо» Минск, «Локомотив» — «Витязь», «Ак Барс» — «Нефтехимик» и «Салават Юлаев» — «Адмирал».
- 27 февраля 2023
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