Главный тренер «Витязя» Буцаев поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев рассказал о предстоящей серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

«Понятно, что никогда нельзя быть полностью довольным теми или иными событиями, за исключением первого места. В целом провели неплохой регулярный чемпионат, я бы сказал даже хороший. Были, как и у любой другой команды, спады, но в целом сезон прошёл ровно.

Мы всегда разбираем ошибки и выводы, это часть нашей работы – совершенствоваться каждый день. У «Локомотива», с которым нам играть в первом раунде, очень системная команда, с хорошей игровой дисциплиной, с хорошей обороной. В составе ярославцев есть лидеры, которые играли на многих международных соревнованиях, становились их победителями, знают, как играть в плей-офф. Поэтому у них очень крепкая команда.

На кого в команде особая надежда в плей-офф, на легионеров? На всех», – сказал Буцаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Серия плей-офф Западной конференции КХЛ между «Локомотивом» и «Витязем» стартует в среду, 1 марта.