Р. Ротенберг ответил на вопрос, ждать ли 4-0 в серии СКА с минским «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с минским «Динамо».

«Серьёзно готовимся, все ребята молодцы, работают в полную, на пределе. Нас ждёт серьёзный соперник, сильная команда с сильным тренерским штабом, играет в канадском стиле. Работаем в штатном режиме.

Ждать ли 4-0? Готовимся к первой игре, дальше не думаем. Вудкрофт – сильный тренер, из тренерской династии, брат работает в НХЛ главным тренером. Видели, как этот тренер победил на КПК, обыграл сильнейшую сборную России. Улучшаем детали игры, шлифуем всё. У нашей команды есть резервы. Мы не смотрим в прошлое, живём здесь и сейчас. Сегодня ребята отработали отлично, час провели на одном дыхании, все детали отработали.

Стараемся подвести всех к общему знаменателю. Завтра следующая тренировка, есть возможности улучшить.

Когда играли в финале, было 300 тыс. заявок на одну игру. Будем к этому стремиться. В Минске на выезде установлен рекорд КХЛ по посещаемости. Нам важно, что у нас всегда везде полные трибуны, мы ценим и уважаем это.

Итоги будем подводить в конце сезона, у нас только всё начинается. Все мысли о плей-офф, а ту страницу мы уже перевернули. Только здесь и сейчас, самое важное – следующая игра. Пять индивидуальных наград по итогам регулярки у игроков СКА? Никого выделять не будем, это не в наших принципах. Ребят поздравляем, но мы эту страницу уже перевернули. Перед нами сейчас общая цель», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.