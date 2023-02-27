Р. Ротенберг: тренерский штаб СКА понимает, как надо работать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в преддверии серии плей-офф с минским «Динамо» оценил игру соперника.
«Третий год подряд встречаемся с минским «Динамо» в плей-офф, так сложилась наша хоккейная жизнь. Не выбираем соперников, готовы играть с любым соперником. Живём только сегодняшним днём, прошлое не имеет значения.
Не думаем, насколько минские канадцы будут злыми. Главное, чтобы у нас была спортивная злость и страсть побеждать. Железобетонная оборона, не давать бросать, ловить все шайбы на себя, играть ярко в атаке. Наши мысли только о наших игроках, чтобы вывести их на пик к первой игре. О сопернике не думаем. Наш тренерский штаб имеет серьёзный опыт, мы понимаем, как надо работать, что разобрать, но это останется между нами.
Когда мы выигрывали первый Кубок Гагарина, у многих игроков и в штабе не было такого опыта. Это не имеет значения, мы живём сегодняшним днём. Играем на своих сильных сторонах, ищем слабые места соперника», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 февраля 2023
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