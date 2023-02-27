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Никишин: не знал, что стал лучшим ассистентом регулярки КХЛ

Никишин: не знал, что стал лучшим ассистентом регулярки КХЛ
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Защитник СКА Александр Никишин прокомментировал то, что стал самым лучшим ассистентом регулярного сезона-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.

«Не знал, что стал лучшим ассистентом регулярки КХЛ. Мы на статистику не смотрим», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, лучшим бомбардиром-защитником и ассистентом стал Никишин из СКА – 55 очков, включая 44 голевые передачи. 21-летний игрок установил несколько рекордов, как армейского клуба, так и всей Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Никишин сыграл 65 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 44 результативные передачи с показателем полезности «+19» и с 50 минутами штрафа. Всего в КХЛ Александр сыграл 170 матчей, в которых набрал 78 (21+57) очков.

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