Мухамадуллин отправится в «Сан-Хосе» сразу после окончания сезона в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин присоединится к «Сан-Хосе Шаркс» сразу после окончания сезона в КХЛ, сообщает журналист Кори Масисак в своём «твиттере».
Напомним, состоялся крупный обмен между «Сан-Хосе» и «Нью-Джерси». В «Дэвилз» перешёл форвард Тимо Майер, нападающий Тимур Ибрагимов, защитники Скотт Харрингтон и Сантери Хатакку, вратарь Закари Эмонд и выбор в пятом раунде драфта-2024. «Сан-Хосе», в свою очередь, пополнился российскими защитниками Шакиром Мухамадуллиным из «Салавата Юлаева» и Никитой Охотюком, форвардами Фабианом Зеттерлундом и Андреасом Юнссоном, а также получил условный выбор в первом раунде драфта-2023 и пики во втором и седьмом раундах драфта-2024.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Мухамадуллин провёл 67 матчей за «Салават Юлаев», набрав 25 (6+19) очков.
- 27 февраля 2023
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