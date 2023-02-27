Мозякин — о Зарипове: на поле — техничный игрок, а в жизни — верный друг

Бывший нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин прокомментировал завершение карьеры Даниса Зарипова.

Матч с «Металлургом» (3:6) 24 февраля 2023 года стал для форварда «Ак Барса» последним в карьере.

«Вчера Данис провёл свой последний матч в КХЛ. Я не мог его пропустить, должен был поддержать друга и поздравить с фантастической карьерой!

На поле он – техничный игрок, хорошо видит площадку. Чувствует где и когда нужно открыться, чтобы завершить момент. Хитрый и нестандартный хоккеист. А в жизни Заря – верный друг, который в любой ситуации поддержит и поможет. На которого я могу положиться всегда!» — написал Мозякин на своей странице во «ВКонтакте».

Зарипов является самым титулованным хоккеистом в истории КХЛ. Он выиграл пять Кубков Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.