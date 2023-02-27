Тренер «Локомотива» Никитин: Егор Коршков пока не готов играть

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в преддверии серии с «Витязем» рассказал о подготовке клуба к плей-офф и заявил, что нападающий железнодорожников Егор Коршков пока не готов играть. 26-летний нападающий не играл за ярославцев с 8 декабря 2022 года.

«Насколько готовы к плей-офф с учётом большого количества пропущенных шайб в последних матчах? Нужно вернуться к первому вопросу. Что было в чемпионате – ничего не значит. Естественно, та работа, что была проделана, не должна пройти даром. На этом и делаем акцент. Не думаем, как нам лучше сыграть, поскольку самое главное – выигрывать в каждом отдельном матче.

На чём делаем акцент в подготовке? Продолжается точно такая же работа, как и в сезоне: работаем над игровыми кондициями, функциональном состоянием, наигранными комбинациями. Уже поздно что-то кардинально менять. Поэтому шлифуем те моменты, над которыми работали целый сезон.

Будет ли с «Витязем» играть Егор Коршков? Он пока не готов. Мы ввели его в состав, чтобы он почувствовал атмосферу команды. Мне кажется, так быстрее пройдёт его восстановление. Егор тренировался с «красными» Максимом Шалуновым и Артуром Каюмовым, но в этом не нужно видеть никаких знаков. Больше знаков по тем ребятам, кто катался в четвёртом звене. Для Егора попросту осталось место среди «красных».

Определились со стартовым вратарём? Мы об этом говорили вчера на собрании. У нас два вратаря, которые играли весь сезон. Мы их готовили специально к плей-офф. Мы понимаем нашу силу в этом. Не хотим прогнозировать, кто будет играть, а также не хотим загонять себя в какие-то рамки. Будем смотреть по состоянию, кто начнёт эту серию. Однозначно, Ванька (Иван Бочаров) и Данька (Даниил Исаев) заслужили своё место в воротах», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

Серия плей-офф Западной конференции КХЛ между «Локомотивом» и «Витязем» стартует в среду, 1 марта.