Горбенко: мы с Квартальновым провели честную и качественную работу в «Ак Барсе»

Бывший тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко вспомнил о периоде работы в казанском клубе вместе с Дмитрием Квартальновым.

«Тот хоккей, который ставили с Квартальновым «Ак Барсу», можно назвать примитивным на фоне игры Билялетдинова? Не скажу, что он был примитивный. Мы играли в активный хоккей, команда каталась. Игра была зрелищная, народ ходил на хоккей. Я думаю, болельщикам нравилась наша игра.

В последний год уже был минимум риска, играли предельно осторожно? Мы понимали, что просели в плане состава и отталкивались от тех, кто был в распоряжении. Было тяжело, и мы понимали, как надо сыграть. Но мы не закрывались, была вариативность. Где-то, может, не везло, но везёт тому, кто везёт.

Я считаю, что мы провели честную и качественную работу. Провели прекрасное время в «Ак Барсе»: три года прошли как один день. «Ак Барс» – не чужой для нас клуб. Мы всегда на связи с командой, с персоналом. Переживали, когда осенью у них не получалось. Сейчас радуемся, что всё здорово. Единственное, меня разочаровывает, что «Барс» не попал в плей-офф МХЛ. При нас молодёжная команда бронзу брала два года подряд, «Барс» все три года проходил в плей-офф», — приводит слова Горбенко Metaratings.ru.

В 1/4 финала Восточной конференции «Ак Барс» сыграет в татарстанском дерби с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11, 13 марта.