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Александр Радулов повторил рекорд Яромира Ягра 14-летней давности в КХЛ

Александр Радулов повторил рекорд Яромира Ягра 14-летней давности в КХЛ
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Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов завершил регулярный чемпионат КХЛ с 25 голами в 62 матчах чемпионата. 36-летний форвард отметился шайбой в заключительной встрече регулярки с «Авангардом».

Таким образом, Радулов повторил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству голов, забитых игроком в возрасте 36+ лет за один регулярный чемпионат. 14 лет назад, в сезоне-2008/2009, чешский нападающий «Авангарда» Яромир Ягр, которому на тот момент было 36 лет, а в ходе чемпионата исполнилось 37, забросил 25 шайб в 55 встречах.

Напомним, ранее в Казани завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

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