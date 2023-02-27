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Гусев стал лучшим игроком регулярного чемпионата КХЛ по среднему количеству очков за матч

Гусев стал лучшим игроком регулярного чемпионата КХЛ по среднему количеству очков за матч
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Нападающий СКА Никита Гусев стал лучшим хоккеистом регулярного чемпионата КХЛ по среднему количеству очков за матч, сообщает официальный телеграм-канал лиги. В статистике учитывались игроки, проведшие не менее 20 встреч в сезоне.

Форвард СКА набрал 49 баллов в 37 матчах. В среднем Гусев записывал на свой счёт 1,32 очка. Вторым стал французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Набрав 56 баллов в 54 встречах, форвард завершил регулярку со средним показателем 1,04 очка за матч. Гусев и Да Коста — единственные хоккеисты, сумевшие набрать в среднем больше балла за встречу.

Топ-10:

1. Никита Гусев (СКА) — 1,32 очка (49 очков в 37 матчах).
2. Стефан Да Коста («Автомобилист») — 1,04 (56 в 54).
3. Николай Коваленко («Торпедо») — 0,96 (54 в 56).
4. Антон Бурдасов («Трактор») — 0,96 (46 в 48).
5. Дмитрий Яшкин (СКА) — 0,93 (62 в 67).
6. Владимир Ткачёв («Авангард») — 0,92 (59 в 64).
7. Александр Радулов («Ак Барс») — 0,92 (57 в 62).
8. Константин Окулов (ЦСКА) — 0,90 (54 в 60).
9. Эрик О’Делл («Динамо» М) — 0,89 (31 в 35).
10. Алексей Кручинин («Торпедо») — 0,87 (52 в 60).

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