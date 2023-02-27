Гусев стал лучшим игроком регулярного чемпионата КХЛ по среднему количеству очков за матч

Нападающий СКА Никита Гусев стал лучшим хоккеистом регулярного чемпионата КХЛ по среднему количеству очков за матч, сообщает официальный телеграм-канал лиги. В статистике учитывались игроки, проведшие не менее 20 встреч в сезоне.

Форвард СКА набрал 49 баллов в 37 матчах. В среднем Гусев записывал на свой счёт 1,32 очка. Вторым стал французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Набрав 56 баллов в 54 встречах, форвард завершил регулярку со средним показателем 1,04 очка за матч. Гусев и Да Коста — единственные хоккеисты, сумевшие набрать в среднем больше балла за встречу.

Топ-10:

1. Никита Гусев (СКА) — 1,32 очка (49 очков в 37 матчах).

2. Стефан Да Коста («Автомобилист») — 1,04 (56 в 54).

3. Николай Коваленко («Торпедо») — 0,96 (54 в 56).

4. Антон Бурдасов («Трактор») — 0,96 (46 в 48).

5. Дмитрий Яшкин (СКА) — 0,93 (62 в 67).

6. Владимир Ткачёв («Авангард») — 0,92 (59 в 64).

7. Александр Радулов («Ак Барс») — 0,92 (57 в 62).

8. Константин Окулов (ЦСКА) — 0,90 (54 в 60).

9. Эрик О’Делл («Динамо» М) — 0,89 (31 в 35).

10. Алексей Кручинин («Торпедо») — 0,87 (52 в 60).