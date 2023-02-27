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Американский форвард «Салавата» Хмелевски — лучший в регулярном чемпионате КХЛ по отборам

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски стал лучшим игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 по отборам, сообщает официальный телерам-канал лиги.

Форвард уфимцев совершил 50 отборов за 67 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Хмелевски на два отбора обогнал российского нападающего «Торпедо» Николая Коваленко (48), ставшего вторым. Третье место занял казахстанский форвард «Барыса» Егор Петухов (44).

Топ-10:

1. Александр Хмелевски («Салават Юлаев») – 50.

2. Николай Коваленко («Торпедо») – 48.

3. Егор Петухов («Барыс») – 44.

4. Алекс Бродхёрст («Авангард») – 43.

5. Иван Николишин («Амур») – 40.

6. Андрей Светлаков (ЦСКА) – 39.

7. Сергей Плотников (ЦСКА) – 39.

8. Владимир Алистров («Динамо» Мн) – 38.

9. Сергей Гончарук («Торпедо») – 38.

10. Кирилл Семёнов («Ак Барс») – 38.