Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский форвард «Салавата» Хмелевски — лучший в регулярном чемпионате КХЛ по отборам

Американский форвард «Салавата» Хмелевски — лучший в регулярном чемпионате КХЛ по отборам
Аудио-версия:
Комментарии

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски стал лучшим игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 по отборам, сообщает официальный телерам-канал лиги.

Форвард уфимцев совершил 50 отборов за 67 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Хмелевски на два отбора обогнал российского нападающего «Торпедо» Николая Коваленко (48), ставшего вторым. Третье место занял казахстанский форвард «Барыса» Егор Петухов (44).

Топ-10:

1. Александр Хмелевски («Салават Юлаев») – 50.
2. Николай Коваленко («Торпедо») – 48.
3. Егор Петухов («Барыс») – 44.
4. Алекс Бродхёрст («Авангард») – 43.
5. Иван Николишин («Амур») – 40.
6. Андрей Светлаков (ЦСКА) – 39.
7. Сергей Плотников (ЦСКА) – 39.
8. Владимир Алистров («Динамо» Мн) – 38.
9. Сергей Гончарук («Торпедо») – 38.
10. Кирилл Семёнов («Ак Барс») – 38.

Новость по теме
Гусев стал лучшим игроком регулярного чемпионата КХЛ по среднему количеству очков за матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023