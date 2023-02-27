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Главный тренер минского «Динамо» рассказал, за счёт чего команда может переиграть СКА

Главный тренер минского «Динамо» рассказал, за счёт чего команда может переиграть СКА
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф со СКА. Канадский специалист вспомнил матчи с санкт-петербургской командой в нынешнем сезоне. Клубы встречались четыре раза. Во всех встречах победу одержал СКА: 5:1, 3:2 ОТ, 7:2, 5:3.

«Мы хорошо знаем СКА. За последние три года часто играли с питерцами. Это сильная команда во всех компонентах. Для нас это будет большой вызов. Нам надо будет показать свой максимум, чтобы добиться успеха.

У СКА слабые стороны — вратари и линия защиты? Не соглашусь. Защита СКА здорово себя проявляла в ходе сезона. Но, конечно, питерская команда больше заточена под атаку. Часто они всей пятёркой идут вперёд. Поэтому нам важно качественно и быстро переходить из обороны в атаку, чтобы подловить соперника.

Поможет ли минскому «Динамо» тот факт, что команда последние недели боролась за места в плей-офф, а СКА, наоборот, давно решил турнирные задачи? Команда долгое время была под давлением. Ещё в январе говорил, что для нас плей-офф уже начался. Мы прошли через сложные матчи с сильными соперниками, трудный и плотный календарь. Команда справилась со всеми испытаниями за эти шесть-семь недель. Это подготовило нас к матчам со СКА. Для нас теперь есть возможность сыграть без лишнего давления. То есть сыграть свободно, вдохновлённо, самоотверженно. В этом плане жду позитивный эффект.

Матчи со СКА в регулярке были упорными. Зачастую счёт не отражал содержание игры. В одном матче уступили в овертайме, хотя играли хорошо. В другом матче в Питере к 50-й минуте счёт был 1:1. СКА умеет находить отрезки, когда взрывается и создаёт остроту. Только стоит почувствовать запах крови, они сразу накрывают. Нам надо минимизировать это, быть готовыми. И давать сопернику меньше пространства», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт минчан.

Отметим, что СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, набрав 105 очков в 68 матчах. Минское «Динамо» лишь в последние дни регулярки обеспечило себе выход в плей-офф. Белорусская команда набрала 68 баллов.

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