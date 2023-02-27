Вячеслав Быков рассказал, за какими командами будет следить во время плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Специалист рассказал, за кем собирается следить во время розыгрыша Кубка Гагарина.

«Буду переживать за ЦСКА и моего друга Сергея Фёдорова. Следить и за командой «Трактор» из Челябинска, откуда я родом. «Трактор» продолжает выстраивать свой стиль игры с возвращением в родной клуб Анвара Гатиятулина и тоже может преподнести сюрприз. И, конечно же, за «Салаватом» и СКА, в которых мы с моим другом и коллегой Игорем Захаркиным становились обладателями Кубка Гагарина.

Интересно увидеть, как себя проявит «Торпедо» с Игорем Ларионовым во главе. «Северсталь» Андрея Разина показывает интересный хоккей и тоже нацелена на Кубок Гагарина. «Локомотив» из Ярославля преобразился после прихода классного специалиста Алексея Кудашова. Опытный «Авангард» Александра Крылова является очень серьёзным кандидатом в этой гонке.

Буду также наблюдать с большим интересом и ожиданием фееричной игры от Александра Радулова. Верю, что Александр снова нас всех удивит своей игрой, темпераментом и результативностью», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Отметим, что «Трактор» в итоговой таблице Восточной конференции занял девятое место и не попал в плей-офф. «Локомотив» вступит в борьбу за Кубок Гагарина с Игорем Никитиным у руля команды, а Алексей Кудашов продолжит сезон в московском «Динамо».

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