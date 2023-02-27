Главный тренер «Нефтехимика» — о серии с «Ак Барсом»: мы не будем мальчиками для битья

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом». Нижнекамская команда в концовке регулярного чемпионата смогла сохранить восьмое место. «Нефтехимик» набрал 72 очка в 68 матчах и по дополнительным показателям обошёл «Трактор». «Ак Барс», в свою очередь, выиграл Восточную конференцию, записав на свой счёт 91 очко.

«В последнем матче в Нижнекамске они в третьем периоде за несколько минут переломили игру? Они забили все голы в большинстве, отработали идеально. С «Ак Барсом» ни в коем случае нельзя удаляться. Плюс у них здорово работает тройка Радулов — Сафонов — Воронков. Третье, самое основное, — это опыт. Конечно, у Казани его больше. Уверен, что мы не будем мальчиками для битья и постараемся сделать эту серию интересной», — приводит слова Леонтьева «Спорт-экспресс».