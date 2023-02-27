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«Торонто» и «Чикаго» совершили обмен с участием российского игрока

«Торонто» и «Чикаго» совершили обмен с участием российского игрока
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«Чикаго Блэкхоукс» и «Торонто Мэйпл Лифс» совершили обмен с участием российского хоккеиста, сообщается на официальном сайте «чёрных ястребов».

Отмечается, что 27-летний американский нападающий Сэм Лафферти и его соотечественник, 29-летний защитник Джейк Маккейб стали игроками «кленовых листьев». В обратную сторону отправились нападающие Джоуи Андерсон и россиянин Павел Гоголев. Кроме того, команды обменялись драфт-пиками. «Чикаго» получил пик первого раунда 2025 года и второй — 2026-го. «Торонто» получил пики в пятом раунде в 2024 году и шестой — в 2025-м.

Отметим, что 23-летний Гоголев этот сезон проводит в ECHL, выступая за «Ньюфаундленд Гроулерз». В НХЛ россиянин ещё не дебютировал, последние два сезона он скитается между ECHL и АХЛ.

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