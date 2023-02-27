Вратарь «Флориды» оценил возможность побить рекорд Уэйна Гретцки Овечкиным

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением о погоне нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Кроме того, вратарь «пантер» рассказал, с кем из россиян удаётся пересекаться во время сезона.
«Рекорд Овечкина обсуждает весь мир, и «Флорида» не исключение. Уверен, что Саша побьёт рекорд Уэйна Гретцки, у него всё для этого есть. Овечкин уже в возрасте, но всё равно забивает свои 30–40 голов.
С кем из россиян удаётся видеться и общаться во время сезона? Особо времени на общение не остаётся. По возможности общаемся с Артемием Панариным, встречаемся, когда играем друг против друга. Пересекаемся с Вовкой Тарасенко, Димкой Орловым. Стараюсь держать связь с ребятами, когда есть возможность», — приводят слова Бобровского «Известия».
Отметим, что сейчас на счету Овечкина 813 шайб в НХЛ. Российский нападающий на 81 гол отстаёт от рекорда Гретцки. «Вашингтону» осталось провести 20 матчей в сезоне.
- 27 февраля 2023
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