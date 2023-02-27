Виталий Кравцов назвал первого человека, кому он позвонил после обмена в «Ванкувер»

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Виталий Кравцов рассказал, кому он позвонил первым делом после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Уже поговорили с русскими ребятами, они много хорошего рассказали о «Ванкувере». Знаю их ещё с России, они мне во всем помогают. Первым, кому позвонил после обмена, был [Василий] Подколзин. Мы вместе играли на МЧМ, очень рад оказаться с ним в одной команде», — сказал Кравцов в первом общении с канадскими журналистами после перехода в «Кэнакс».

Напомним, 25 февраля стало известно, что «Нью-Йорк» обменял россиянина в «Ванкувер». За Кравцова «рейнджеры» получили 24-летнего нападающего Уильяма Локвуда, а также право выбора в седьмом раунде драфта-2026. «Нью-Йорк» хотел этим обменом освободить место под потолком зарплат.

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