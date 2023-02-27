«Что там случилось, останется там». Кравцов впервые высказался после обмена из «Рейнджерс»

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Виталий Кравцов впервые прокомментировал обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Хочу поблагодарить «Рейнджерс», не могу сказать о них ничего плохого. Всё, что там случилось, останется там. У меня сейчас никаких проблем, я в команде «Ванкувер». Хочу говорить о будущем, а не о прошлом», — сказал Кравцов в первом общении с канадскими журналистами после перехода в «Кэнакс».

Напомним, 25 февраля стало известно, что «Нью-Йорк» обменял россиянина в «Ванкувер». За Кравцова «рейнджеры» получили 24-летнего нападающего Уильяма Локвуда, а также право выбора в седьмом раунде драфта-2026. «Нью-Йорк» хотел этим обменом освободить место под потолком зарплат. Кравцов же запрашивал обмен.

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