Александр Овечкин близок к ещё одному рекорду в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в нынешнем сезоне может побить ещё один рекорд Национальной хоккейной лиги.
Российский нападающий может выйти на первое место по количеству франшиз, которым он забивал 40+ голов. Сейчас форвард занимает единоличное второе место, уступая лишь Филу Эспозито. На счету Овечкина девять таких франшиз, у канадца — 10.
Однако есть сразу две команды, которым россиянин забросил 38 шайб — «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз». Кроме того, капитан 37 раз поражал ворота «Монреаль Канадиенс». Примечательно, что «Вашингтон» ещё минимум по одному матчу проведёт с каждой из этих команд в нынешнем сезоне. Дважды «столичные» сыграют с «Нью-Джерси»: в ночь с 9 на 10 марта, а также в заключительной встрече сезона — в ночь с 13 на 14 апреля. С «Питтсбургом» «Вашингтон» проведёт матч в ночь с 25 на 26 марта. Встреча с «Монреалем» запланирована на ночь с 6 на 7 апреля.
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